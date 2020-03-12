السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة: فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا



نيويورك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء اليوم أن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا، مشيرا إلى أن وصف الفيروس بأنه جائحة يمثل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأفاد أن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يعد جائحة يمثل أيضا دعوة إلى المسؤولية والتضامن، مشددا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال غوتيريش": معا، ما يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء ولكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل، ويخبرنا العلم أنه إذا اكتشفت الدول، واختبرت، وعالجت، وعزلت، وتتبعت الحالات وحشدت شعوبها في عملية الاستجابة، يمكنها أن تقطع شوطا طويلا لتخفيف انتقال العدوى".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، وإلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفا كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة والذين يعيشون على حافة الفقر.

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04:17ت م

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