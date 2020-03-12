السعودية اليوم / لجنة متابعة خارطة الطريق المتعلقة بالالتزامات المشتركة المتخذة في قمة بو الفرنسية تعقد اجتماعًا بالنيجر



نيامي 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

عقدت لجنة متابعة خارطة الطريق المتعلقة بالالتزامات المشتركة المتخذة في قمة بفرنسا، اجتماعا بالعاصمة النيجرية نيامي.

وبحث الاجتماع الذي انعقد برئاسة الرئيس النيجري محمدو إسوفو، وحضور الوزير الأول بريجي رافيني، ومسؤولين في القيادتين العسكريتين النيجرية والفرنسية، النتائج الميدانية الإيجابية المحققة بفضل عمل الائتلاف من أجل الساحل.

وأفاد سفير فرنسا لدى النيجر أليكساندر غارسيا، في تصريحات عقب الاجتماع، أن عمل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والقوات المسلحة النيجرية، بدعم من قوة (برخان) الفرنسية، سمح بتحقيق نتائج جيدة جدًا في محاربة الجماعات الإرهابية، وتحييدها وحجز معداتها.

وأشار السفير إلى أن "العدو يتراجع".

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