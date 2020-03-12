السعودية اليوم / وزير الدفاع المالي يجري محادثات مع نظيره الأستوني



باماكو 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واس

التقى وزير الدفاع المالي الجنرال إبراهيما داهيرو ديمبيلي اليوم، نظيره الأستوني جوري لويك الذي يزور مالي حاليا.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الدولتين والجهود المبذولة لمقاومة الحركات المسلحة في مالي ودول الجوار.

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03:48ت م

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