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الهلال الأحمر السعودي يعزز الإسعافات بالجوف الخميس 12 مارس 2020 ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، عقد اليوم بمقر فرع، اجتماع برئاسة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان، وأكدت الوكالة أن الاجتماع: "بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من شأنها تطوير العمل الإداري والإسعافي بما يعزز الدور الإنساني".

وقالت أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، "تقوم بتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين، ويتم عقد اللقاءات والاجتماعات لتعزيز التواصل بين الإدارات والمراكز الإسعافية، للوقوف بشكل مباشر على تطوير منظومة الخدمات المقدمة بكل إتقان وتفاني".

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