بالفيديو.. لحظة تحرير القوات الخاصة بالمملكة لطائرة روسية «مُختطفة»

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كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام القوات الخاصة السعودية، بتحرير طائرة روسية مختطفة وعليها رهائن، وذلك قبل ١٩ عاما، وبالتحديد في مارس ٢٠٠١م.
وأظهر مقطع فيديو، قيام القوات الخاصة السعودية بعمل بطولي رائع عندما حررت رهائن الطائرة الروسية المختطفة، والتي أُجبرت على الهبوط في مطار المدينة المنورة بعد نقص الوقود.
واتضح من الفيديو، نجاح عملية الاقتحام عقب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وتهديد المختطفين بنسف الطائرة..؛ حيث اقتحمت القوات الخاصة بالمملكة الطائرة ونجحت في إنهاء العمل الإجرامي وتحرير الطائرة.
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