تعرف على أكثر وأغرب الأشياء التي ينساها ركاب “أوبر” في المملكة

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تسير تطبيقات توجيه المركبات ملايين الرحلات شهريًا لنقل المواطنين والمقيمين إلى المنزل والعمل والأسواق وغيرها من الوجهات، غير أن “استعجال” الكثير من الركاب يجعلهم يفقدون بعض حاجياتهم، حيث كشفت “أوبر” عن مؤشر المفقودات السنوي الرابع، الذي يتضمن قائمة بأهم مفقودات الركاب في المملكة خلال رحلاتهم على التطبيق، خلال الفترة القليلة المنصرمة من العام 2020.

ويظهر المؤشر أن الأشخاص الذين يقضون إجازة أو يستعدون للسفر يميلون للنسيان أكثر من غيرهم، حيث يتركون خلفهم أشياء مختلفة بدءًا من حقائب الظهر، إلى المفاتيح والحواسيب المحمولة وعلب المكياج، وغير ذلك.

كما يسلط الضوء على بعض الحاجيات الغريبة التي ينساها الركاب خلال مشاويرهم، مثل الدجاج المجمد، وأطباق المعجنات، وعربات الأطفال وزجاجات حليب الأطفال.

وأما بالنسبة للأيام والأوقات التي يكون فيها الركاب في المملكة أكثر نسيانًا، يكشف المؤشر بأن شرود الذهن يبلغ ذروته أيام الأربعاء والخميس، لا سيما في فترة المساء، وتحديدًا عند الساعة السابعة مساءً، وقد يكون ذلك عند العودة إلى المنزل بعد العمل، مبيناً أن يوم 14 فبراير الماضي هو اليوم الذي ارتفعت فيه حالات النسيان لأقصى حد.

أكثر 10 أشياء نسيها ركاب أوبر في المملكة:

حقائب الظهر وحقائب اليد.

المحفظات.

الهواتف والكاميرات.

المفاتيح.

السماعات ومكبرات الصوت.

الملابس.

النظارات.

المجوهرات والساعات والمكياج.

شواحن الهواتف.

الكتب.

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أغرب 10 أشياء نسيها الركاب:

الدجاج المجمد.

عربات الأطفال.

وسادة زرقاء.

خاتم من الذهب.

آلة صنع القهوة.

علب معجنات.

كرسي.

ورق عنب.

حامل الطبل.

قهوة تركية.

المفقودات التي تصل إلى ذروتها في أيام محددة:

تزيد احتمالات نسيان الناس للكتب أيام الإثنين والأربعاء.

تزيد احتمالات نسيان الناس للمجوهرات والمكياج أيام الثلاثاء.

تزيد احتمالات نسيان الناس لقوارير المياه/الترمس أيام الخميس.

تزيد احتمالات نسيان الناس لحاجيات أطفالهم مثل الحليب والعربات أيام الجمعة والسبت.

تزيد احتمالات نسيان الناس لمحافظ البطاقات أيام الأحد.

