“التجارة” تحجب موقعين أجنبيين يستهدفان المملكة بعروض وهمية ومنتجات مغشوشة

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حجبت وزارة التجارة موقعين إلكترونيين أجنبيين في أول تطبيق لأحكام نظام التجارة الإلكترونية إثر رصدهما يستهدفان السوق السعودي بعروض وهمية وبيع عطور مقلدة على أنها أصلية.
واعتبرت “التجارة” ذلك غشاً وتضليلاً للمستهلكين، فقامت بحجبهما فوراً لحماية وحفظ حقوقهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجددت تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية تنص أن للوزير أو من ينيبه حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً بالتنسيق مع الجهة المختصة إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها وإحالتها إلى لجنة النظر في أحكام مخالفات النظام.
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