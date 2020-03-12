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وثق مقطع فيديو التقط من كاميرا مراقبة قيام قائد مركبة بيضاء بمساعدة خادمة على الهروب من منزل كفيلها، حيث أظهرت الكاميرا انتظار قائد المركبة للخادمة التي خرجت من المنزل مسرعة وركبت السيارة.
وأوضح مصور الفيديو أن الواقعة حدثت بمنطقة نجران، وأن قائد المركبة هرّب أكثر من خادمة والكثير من المواطنين اشتكوا منه، مطالباً الجهات المعنية بإلقاء القبض عليه، وأكد أن لديه معلومات تساعد في الوصول إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا مراقبة توثق لحظة تهريب قائد مركبة لخادمة من منزل كفيلها بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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