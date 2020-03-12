فيديو.. سرقة سيارة في وضع التشغيل بجدة بعدما أنزل الجاني طفلاً منها بقوة

︎ : . وثّق مقطع فيديو متداول لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بجدة، وبداخلها طفل. وأظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يفتح باب السائق ويصعد إلى السيارة، وبعدها أقدم على إنزال طفل منها بالقوة قبل أن يفر بالسيارة من الموقع، فيما أشارت مصادر إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه.





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