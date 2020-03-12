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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس (الأربعاء) تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وجاء القرار ضمن جهود الجهات الصحية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

