رئيس “هيئة النقل”: إتاحة خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة لزيادة الدخل

︎ : . قال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، إن الهيئة تعتزم إتاحة خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة من خلال وسيط تأجير إلكتروني “تطبيق”. وأوضح الرميح، أن الهدف من إتاحة خدمة تأجير المركبات هو زيادة دخل المواطنين، مشيراً إلى أن المحاكم تشهد سنوياً آلاف القضايا والخلافات بين المستهلكين وأصحاب مكاتب تأجير المركبات.





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