حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

︎ : . تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي الى تدني الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها الى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة. كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق ( المدينة المنورة ، الجوف ، الحدود الشمالية )





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