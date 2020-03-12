بالصور.. تدشين مركز القيادة والتحكم بمقره الجديد بالطائف

دشَّن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم، الذي تستخدمه الصحة في الطائف لإدارة الازمات الصحية، وأحداث الطوارئ الكبرى الذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة

يضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي وأحدث أجهزة المتابعة والمراقبة، ويرتبط به 15 مستشفى تتبع لصحة الطائف، و121 مركز رعاية صحية، و12 مركزًا متخصصًا، ويعمل المركز على إدارة أحداث الازمة الصحية الحالية لكورونا بالمحافظة والمحافظات التابعة.

يعمل المركز من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة ما يقارب 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عضو مركز القيادة عبدالهادي الربيعي، أن المركز يعد نقله نوعية تم تجهيزه في وقت قياسي لتأمين مقر دائم للمركز، مشيرًا إلى أن الصحة اعتمدت تفعيل المركز بالتزامن مع المركز الرئيسي بالوزارة للسيطرة على كورونا الجديد وإدارة كل المستجدات على مدار الساعة وبشكل سريع ومنظم.

وأضاف أن المركز معني بإدارة الأزمات الوبائية، وهو مختلف عن مركز القيادة والسيطرة، الذي يتم تفعيله في حالة الكوارث والحوادث لإدارة الحالات الطارئة الكبرى ميدانيًا، والذي تفعله صحة الطائف غالبًا خلال موسم الحج وفي الأحداث الكبرى، مؤكدًا أن المركزين يجمعان قيادات الصحة الرئيسية لإدارة الحدث، ومنح الصلاحيات والتوجيهات لفرق العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والميدان للسيطرة على الحدث والتواصل المباشر مع مراكز القيادة الأخرى بالوزارة، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى.