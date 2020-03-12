اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط حاد



نيويورك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على هبوط حاد.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 1464.94 نقطة، أو 5.86 %، إلى 23553.22 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 140.85 نقطة، أو 4.89 %، ليغلق عند 2741.38 نقطة وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 392.20 نقطة، أو 4.7 %، إلى 7952.05 نقطة.

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03:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.