

مكة المكرمة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

نفذت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى خطة التعلم عن بعد، ضمن التفعيل الطارئ لخطة الجامعة الاحترازية، فور إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة حيث جرى رفع جاهزية الدعم الفني على الأنظمة المستخدمة لدى الجامعة، كما جرى نشر الأدلة التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة بجميع فروعها .

وبلغ عدد الطلاب المستخدمين لبيئة التعلم عن بعد 40 ألفا و284 طالبًا خلال 24 ساعة من انطلاق الخطة، كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المفعلين للنظام 2033 عضو هيئة تدريس، كما تم إقرار جدول زمني لعقد دورات تدريبية يومية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وجدول دورات مخصص للقادة والإداريين والطلاب إضافة إلى توفير الدعم الفني عبر الهاتف و"الواتس آب" والبريد الإلكتروني والتذاكر الإلكترونية، وذلك للإجابة على استفسارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتم إعلان إجراءات الخطة عبر وسائل التواصل المختلفة للعمادة، إضافة للتعاون مع المركز الإعلامي وحساب الجامعة الرسمي على تويتر.

يذكر أن العمادة خصصت رقم واتس آب لاستقبال الاستفسارات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة الواتس آب خلال اليوم الأول 290 منسوبا وطالبا، كما تم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، بالإضافة لتفعيل وسائل التواصل الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي.

كما استفادت عمادات وإدارات الجامعة من الاجتماعات الافتراضية حيث بلغت حضور الاجتماعات 721 شخصا في اليوم الأول من تطبيق الخطة.

// انتهى //

03:26ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة أم القرى : أكثر من 40 ألف طالب وطالبة استخدموا النظام الإلكتروني للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.