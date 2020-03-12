سياسي / مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي يعرب عن تفاؤله بشأن ليبيا



أويو 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعرب مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم، عن تفاؤله بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الأيام القادمة.

وعبّر شرقي في تصريح صحفي - عشية انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمدينة أويو الكونغولية - عن أسفه لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، وعدم احترام الحظر المفروض على الأسلحة، مشيرًا الى أن هذه الأوضاع تعقّد أكثر عملية البحث عن حل للأزمة الليبية.

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