اقتصادي / تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات



كانبيرا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسواق المال والأسهم.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 3.8% إلى 91.9 نقطة في مارس، مدفوعا بهبوط كبير في ثقة الأسر الأسترالية في الاقتصاد المحلي لفترة ال 12 شهر المقبلة.

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