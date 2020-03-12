

تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

استعدت أمانة منطقة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي من المتوقع أن تبدأ من فجر اليوم وحتى يوم الأحد القادم بـ 300 عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

حيث قامت الأمانة وبتوجيه من أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بتوزيع 30 صهريج مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع 4 جرافات على نقاط تجمع المياه و8 مضخات شيب على نقاط التجمع و16 مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار لمباشرة المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جار العمل عليه من قبل مشاريع تصريف مياه الأمطار حرصا على السلامة.

وبينت الأمانة أنه بناء على ماورد في وقت سابق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات وتوقعات عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) فقد أنهت استعداداتها لمواجهة هذه الحالة المناخية.

// انتهى //

02:04ت م

0279





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تسعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.