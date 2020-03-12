شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يناقش سمات وخصائص الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

استهدف برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة الشرقية 22 مشرفا ومشرفة لمناقشة أفضل السبل لتحديد سمات وخصائص الموهوبين وذلك بمحافظة الخبر. وانطلق البرنامج أمس بتسع جلسات رئيسة، بحضور أصحاب الخبرة والكفاءات ناقشوا خلالها المشكلات التي قد تواجه الموهوب واحتياجاته النفسية والاجتماعية حاليا أو مستقبلا ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة قد تطرأ للموهوب أو المبدع عطفا على تعزيز الشخصية ورفع مستوى السمات والخصائص.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين في تعليم الشرقية تركي التركي، أن محتوى البرنامج سينقل عبر المشرفين والمشرفات لكافة المدارس لرعاية المواهب بالمملكة التي باتت تتقدم بسرعة فائقة وتحصد الجوائز العالمية والعديد من براءات الاختراع التي ستجعل المملكة في مصاف الدول التي تحقق الاقتصاد المعرفي.