شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يناقش سمات وخصائص الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين في تعليم الشرقية تركي التركي، أن محتوى البرنامج سينقل عبر المشرفين والمشرفات لكافة المدارس لرعاية المواهب بالمملكة التي باتت تتقدم بسرعة فائقة وتحصد الجوائز العالمية والعديد من براءات الاختراع التي ستجعل المملكة في مصاف الدول التي تحقق الاقتصاد المعرفي.
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