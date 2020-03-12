شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الحي بالجبيل توقف نشاطاتها وتنشر التوعية عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وقالت قائد نادي الحي بمتوسطة أسماء بنت النعمان، أميرة العمري: وصلنا في الوقت الراهن تعليق العمل لمدة أسبوعين فقط ولم يردنا أي خبر بشأن العودة.
وأوضحت أنه قبل قرار التعليق لا يوجد عزوف على النادي بالعكس تماما كان تردد المرتادين مناسبا جدا، مبينة أن ما حدث لن يؤثر على الحضور إلا في حال تزامن عودة نشاط النادي مع فترة الاختبارات المدرسية.
وأكدت العمري أن النادي بدأ بالتوعية عن خطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه من خلال برامج النادي في الأسابيع الماضية، وسيتم استكمال حملة التثقيف من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بحساب النادي.
بدورها، توقعت قائد نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل فوزية الطوالة، عودة نشاطات أندية الحي بالتزامن مع عودة المدارس، مشيرة إلى أن إيقاف الأنشطة لمدة زمنية معينة لن يؤثر على مرتادي الأندية؛ كون وزارة التعليم أوقفت الدراسة كخطوة احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.
وقالت: سنكثف حملات التوعية وبرامج الأبحاث العلمية عن الأوبئة والأمراض الفيروسية، فالبحث العلمي مهم جدا للطلبة عن المرض ومسبباته وتاريخه، وسبق أن عقد النادي ملتقيات طبية تم من خلالها استضافة متخصصات من مستشفى الهيئة الملكية ومستشفى الجبيل العام، وهذا متوقع أن ننفذه بعد عودتنا مجددا.
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