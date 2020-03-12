شكرا لقرائتكم خبر عن «مبيعات جملة» للفواكه والخضار في «خميس القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة القطيف التنسيق مع الجهات المختصة؛ بغرض تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار، لتكون مركزية -سوق جملة- في موقع سوق الخميس من الساعة 30: 12 ظهرا حتى 30: 5 مساء.

وأكد باعة بسوق الخضار وصول شاحنة عصر أمس محملة بمختلف أنواع الفواكه، مشيرين إلى أن البلدية عمدت لتجهيز الموقع خلال الساعات الماضية، وأن الموردين تعهدوا بإدخال نحو 4 - 5 شاحنات يوميا؛ لتلبية متطلبات السوق بمختلف أنواع الفواكه والخضار.

ووصفوا خطوة بلدية القطيف بالممتازة، إذ لن يضطر العديد من الباعة للذهاب إلى السوق المركزية بالدمام لإدخال الفواكه والخضار بشكل يومي، معتبرين الخطوة تدخل ضمن الجهود التي تبذلها البلدية لتسهيل دخول المواد الغذائية، مع سريان مفعول تعليق الدخول والخروج من المحافظة الصادر منذ يوم الأحد الماضي.

وأشاروا إلى أن عملية الدخول والخروج تجري بشكل طبيعي، مما ساهم في توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة، بحيث حافظت جميع المواد الغذائية على أسعارها.