شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أسواق جائلة ومجمع تجاري في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف‬ بالتنسيق مع الجهات المختصة الأسواق الجائلة في المحافظة؛ استكمالا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، إن قرار إغلاق الأسواق الجائلة في المحافظة يأتي تفعيلا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن، لافتا إلى أن الأسواق الجائلة التي تقام على مدار الأسبوع في العديد من بلدات وقرى المحافظة، تستقطب أعدادا كبيرة من الزبائن، وأن التحرك لإغلاق هذه الأسواق يستهدف حماية المواطن من انتقال العدوى بكورونا.

وأشار إلى أن احتمال انتقال الفيروس بواسطة الأسواق الجائلة كبير؛ نظرا للاحتكاك المباشر لدى المتسوقين ونظرا للازدحام الشديد وضيق الطرقات التي تفصل بين أصحاب البسطات، مما يفرض اتخاذ خطوات احترازية لقطع الطريق على انتشار الفيروس بين المواطنين.

وفي ذات الصدد، أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس، كافة المحلات في أحد المجمعات التجارية احترازيا، وذلك ضمن الالتزام بقرار إغلاق جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.