شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أسواق جائلة ومجمع تجاري في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن احتمال انتقال الفيروس بواسطة الأسواق الجائلة كبير؛ نظرا للاحتكاك المباشر لدى المتسوقين ونظرا للازدحام الشديد وضيق الطرقات التي تفصل بين أصحاب البسطات، مما يفرض اتخاذ خطوات احترازية لقطع الطريق على انتشار الفيروس بين المواطنين.
وفي ذات الصدد، أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس، كافة المحلات في أحد المجمعات التجارية احترازيا، وذلك ضمن الالتزام بقرار إغلاق جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.
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