شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل للسلامة المرورية بشارع عمر بن عبدالعزيز بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الشؤون الفنية مؤخرا في تركيب وسائل السلامة المرورية بشارع عمر بن عبدالعزيز بحي الدانة. من جهة أخرى، قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة بالعمل على غسيل وتعقيم دورات المياه بشاطئ نصف القمر «الهاف مون»، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية لإضفاء الجانب الجمالي للشاطئ حتى يستمتع به الزوار ويقضوا به أوقاتا ممتعة.

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