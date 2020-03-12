شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسهيل عودتهم.. حجر «منزلي» للقادمين من مصر ودول خليجية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أول أمس، حالة جديدة لوافد من الجنسية المصرية، كان قادما من نيويورك عبر مطار جدة، ليصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو 21 حالة في المملكة، في حين مرّ اليوم الثاني من مهلة الـ 72 ساعة التي منحتها بعض سفارات خادم الحرمين الشريفين لمغادرة المواطنين الدول التي علقت المملكة السفر إليها، حيث تم تقديم تسهيلات لعبور المواطنين السعوديين، كإجراء احترازي لحماية أرواحهم من الإصابة.

» شفاء حالات

وفي سياق متصل، أفصح المتحدث الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبحرين عبدالهادي النفيعي لـ ”الخليج 365”، عن شفاء 4 حالات جديدة لسعوديين كانوا مصابين بفيروس كورونا، بعد عودتهم من دول متعددة من بينها إيران، بعد أن خضعوا للعزل الصحي لمدة 14 يوما في أحد المراكز بمدينة السليمانية.

وذكر النفيعي، أن الذين شفوا من فيروس كورونا من السعوديين في البحرين أصبح عددهم 5 أشخاص، في حين لا يزال شخص واحد يتلقى العلاج، ولا تزال السفارة تتابع مستجدات حالته الصحية.

» عزل منزلي

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وحول وضع المواطنين الذين تم تسهيل عودتهم من بعض الدول التي تم فيها تطبيق إجراءات إيقاف السفر المؤقت، ومن ضمنها دولة مصر، قالت وزارة الصحة: «بناء على التحديث الصادر يوم أمس من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من الكويت، والبحرين، والإمارات، لمدة 14 يوما، وكذلك على القادمين من مصر سواء لديهم أعراض أم لا»، بغض النظر عن وجود تاريخ مرضي بالإصابة بالأمراض المزمنة أم لا.

» إجازة مرضية

وحول احتساب الإجازة المرضية طيلة مدة العزل الاحترازي أو العزل المنزلي لمدة 14 يوما، علمت ”الخليج 365” من مصادرها أنه في الوقت الحالي صدرت موافقة بتشكيل لجنة من عدة جهات.

وأوضحت المصادر أن من مهام تلك اللجنة تناول هذه الملاحظة (إجازة العزل)، بالإضافة إلى الرفع بالتوصيات حيالها.

تشكيل لجنة للنظر في إجازة «كورونا» المرضية