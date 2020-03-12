شكرا لقرائتكم خبر عن محاجر جديدة للعائدين من الدول الموبوءة بكورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن تخصيص محاجر جديدة في المنطقة لإيواء العائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم في وقت سابق تخصيص موقعين في مدينة الدمام ومحافظة الخبر لإيواء العائدين.

وقال مدير المديرية د. إبراهيم العريفي: سيتم غدا تخصيص أحد المواقع ليكون حجرا للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس الكورونا، لافتا إلى أن الزيارات التي تقوم بها المديرية في المحاجر والمنافذ البرية والجوية للاطمئنان على سير العمل مع زملائنا أبطال الصحة وتذليل كافة العقبات إن وجدت، وذلك بالتأكد ميدانيا وليس فقط بالتقارير المسجلة.

وأشار مدير صحة الشرقية إلى أن كافة الإمكانيات جاهزة بكادر طبي على أعلى المستويات، مبينا أن العائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا الذين يتم الحجر عليهم في الفنادق التي تم تخصيصها لهذا الإجراء تقدم لهم كافة الاحتياجات على أرقى المستويات والخدمات.

وفي هذا السياق، تجولت ”الخليج 365” برفقة مدير ومسؤولي الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية على عدد من المحاجر التي تم تخصيصها للعائدين من الدول الموبوءة بكورونا الجديد؛ وذلك لتفقد الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى جولة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام تم خلالها تفقد سير العمل وإجراءات الفحوصات والعمل المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك للاطمئنان على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.