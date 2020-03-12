شكرا لقرائتكم خبر عن 80 شجرة لتزيين شوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

قامت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر بزراعة أكثر من 80 شجرة من نوع «بونسيانا» بمختلف أحياء المحافظة. وذكرت أن ذلك جاء ضمن برنامج مكثف يستهدف زراعة وتشجير مختلف الشوارع، بالإضافة إلى توسيع خريطة المساحة الخضراء وتعزيز مكونات وعناصر البيئة والتشجير على الزراعة كسلوك حضاري وبيئي، يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمحافظة، وتماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 80 شجرة لتزيين شوارع الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.