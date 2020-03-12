شكرا لقرائتكم خبر عن 6803 زيارات للمنشآت التجارية بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام 6803 زيارات للمنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال النصف الأول من هذا العام 1441هـ، وأسفر عنها إغلاق 119 محلا مخالفا، حيث تهدف الزيارات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والأنظمة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني أن الجولات التي نفذتها البلدية أسفر عنها أيضا توجيه 5586 إنذارا، وتطبيق غرامات بلدية على المخالفات، وإتلاف 5600 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد م. القحطاني استمرار البلدية في القيام بالحملات التفتيشية ومتابعة المحلات الغذائية، التي تقدم المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالنظافة والتنسيق والترتيب والجودة، وأن البلدية ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية على جميع المخالفين، مهيبا بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال مركز 940.