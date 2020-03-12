6803 زيارات للمنشآت التجارية بغرب الدمام

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وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني أن الجولات التي نفذتها البلدية أسفر عنها أيضا توجيه 5586 إنذارا، وتطبيق غرامات بلدية على المخالفات، وإتلاف 5600 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد م. القحطاني استمرار البلدية في القيام بالحملات التفتيشية ومتابعة المحلات الغذائية، التي تقدم المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالنظافة والتنسيق والترتيب والجودة، وأن البلدية ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية على جميع المخالفين، مهيبا بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال مركز 940.
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