شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وسفلتة شارع خالد بن الوليد بحي الراكة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية الخبر أنه سيتم خلال اليومين القادمين بدء العمل بإعادة تأهيل وسفلتة شارع خالد بن الوليد بحي الراكة، وذلك ضمن أعمال البلدية التطويرية وصيانة الشوارع بالخبر.

وكانت بلدية الخبر قد انتهت من العمل على إعادة تأهيل وسفلتة كل من شارع 20 و25 بحي الخبر الجنوبية من تقاطعهما مع طريق الملك فهد وصولا لشارع الخبر، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير التي تقوم بها في مختلف أحياء الخبر، كما تم العمل على إعادة تأهيل وسفلتة شارع 20 بحي الثقبة من تقاطع طريق الملك خالد حتى شارع مكة، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تتم في مختلف أحياء الخبر.

من جهة أخرى، قامت إدارة صحة البيئة ببلدية الخبر بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا بضبط 7 محلات مخالفة وإتلاف 100 كيلو مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية أو تحوي ادعاءات طبية خلال 50 زيارة على محلات العطارة.