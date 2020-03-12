شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عن أخلاقيات القيادة المرورية للجهات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أقامت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ورشة عمل لبعض منسوبي القطاعات العسكرية والصحية بحفر الباطن بحضور مدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر الشهري، وذلك من خلال محاضرتين تضمنتا «أخلاقيات القيادة» و«كيف تكون محاضرا ناجحا».

وبدأت الورشة بالتعريف عن دور لجنة السلامة المرورية، من خلال التوعية والتثقيف لقائدي المركبات لحماية الأرواح والإقلال من مخاطر الحوادث المرورية المتكررة، قدمها مدير التوعية والتعليم مسفر القحطاني.

وقدم العرض الأول من الورشة المحاضر خميس الزهراني عن «أخلاقيات القيادة»، وذلك بشرح «السلوكيات الإيجابية والخاطئة، وماذا يجب على السائق أن يتقيد به، وأن يتمتع بالضبط والصبر والتسامح».

والمحاضرة الثانية تحت عنوان «كيف تكون محاضرا ناجحا» قدمها صالح الغامدي عن «معرفة كيفية تمكن الخطيب من الإلقاء، واختيار الكلمات، واستخدام المسح البصري، وطبقات الصوت، والحركة على المنصة، والحرص على إيصال الفكرة وتسلسلها، واختيار النقاط المهمة في المقدمة، والختام بخاتمة جميلة، والصدق والبساطة في الطرح والمصداقية حين مخاطبة الجمهور».

وحضر ورشة العمل العديد من أفراد القطاعات العسكرية.