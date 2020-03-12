شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الحفر والتقاطعات بـ «سيف الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا بأعمال الصيانة للحفر والتقاطعات بحي السيف بالدمام، في إطار تحسين المشهد الحضري، وضمن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع.

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