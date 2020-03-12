شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يلتقي فريق رحالة الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الجعفري لشرح مفصل من قبل مؤسس الفريق حول برنامج الجولة التعريفية السياحية للواحة والتي شملت زيارة المعالم التاريخية والطبيعية والتعرف على تاريخ وحضارة الأحساء، مبينا أن الفريق ضم 100 رحال يمثلون مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن اختيار الفريق لواحة الأحساء جاء لما تمتلكه الواحة من أوجه السياحة.
يذكر أن المجموعة تعد من أوائل المجاميع بالمملكة التي تنضم في مجموعة من الرحالة ومحبي السفر، وذات رسالة ورؤية مفادها نقل خبرات الرحالة القدامى على شكل رحلات مدونة ورحلات واقعية داخل وخارج المملكة ونقل أدب الرحلات كتابة وواقعا للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والقنوات الفضائية.
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