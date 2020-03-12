شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يلتقي فريق رحالة الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري في مكتبه بالمحافظة صباح أمس، فريق رحالة الجزيرة العربية والذي استضافته غرفة الأحساء مؤخرا ضمن برنامج جولة تعريفية سياحية للواحة يتقدمهم مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية الرحال وائل الدغفق وعدد من أعضاء الفريق.

واستمع الجعفري لشرح مفصل من قبل مؤسس الفريق حول برنامج الجولة التعريفية السياحية للواحة والتي شملت زيارة المعالم التاريخية والطبيعية والتعرف على تاريخ وحضارة الأحساء، مبينا أن الفريق ضم 100 رحال يمثلون مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن اختيار الفريق لواحة الأحساء جاء لما تمتلكه الواحة من أوجه السياحة.

يذكر أن المجموعة تعد من أوائل المجاميع بالمملكة التي تنضم في مجموعة من الرحالة ومحبي السفر، وذات رسالة ورؤية مفادها نقل خبرات الرحالة القدامى على شكل رحلات مدونة ورحلات واقعية داخل وخارج المملكة ونقل أدب الرحلات كتابة وواقعا للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والقنوات الفضائية.