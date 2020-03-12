شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أشجار بحديقة العائلة «بدوحة الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران وضمن الشراكة المجتمعية بينها وبين مدرسة الظهران الابتدائية، بزراعة عدد من الأشجار بحديقة العائلة بحي الدوحة الجنوبية ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، بحضور رئيس بلدية الظهران م.محمد الجاسم ومنسوبي البلدية، وبمشاركة عدد من المعلمين والطلاب.

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