شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية .. إجراء القرعة لـ 46 مواطنا ممنوحا بأوامر سامية والان نبدء بالتفاصيل

أجرت بلدية محافظة النعيرية القرعة لـ 46 مواطنا ومواطنة ممنوحين أراضي سكنية بموجب أوامر سامية، وقامت اللجنة بعملية الاقتراع في استراحة البلدية، فيما تم سحب القرعة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور، ومن المقرر أن يكون موقع الأراضي الممنوحة للمواطنين والمواطنات، في مخطط الشهداء المحاذي لحي الربيع من الجهة الشمالية على طريق الخفجي، وكانت البلدية قد أعلنت في وقت سابق عن أسماء الأشخاص الممنوحين، وحددت موعدا للقرعة وطالبت الأشخاص بالحضور.

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