شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعي الخبر» يبتكر جهازا لتثبيت كسور الأطفال في دقائق والان نبدء بالتفاصيل

حصل جراح عظام سعودي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر على براءة اختراع عالمية تمثلت في ابتكار جهاز لتثبيت كسور المرفق لدى الأطفال، حيث تم تسجيل الجهاز لدى مركز تسجيل براءة الاختراع الأمريكي بمدينة واشنطن، عبر مركز تسجيل براءات الاختراع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وذلك لشراء براءة الابتكار للجهاز تحت إشراف المركز.

وأشار مخترع الجهاز د. سليمان الشمري إلى أن الجهاز يعد فريدا من نوعه، بما يمتاز به من خصائص جعلت العديد من شركات تصنيع الأجهزة الطبية لتثبيت كسور العظام الأمريكية تدخل في مفاوضات معه لتصنيعه، مضيفا: إن من أبرز ميزات الجهاز أنه يحد من مضاعفات التدخل الجراحي، كما يقلل من وقت العمليات الجراحية بمتوسط ١٠ دقائق على الأكثر لكل عملية، كما يقلل مقدار الأشعة السينية بنسبة 90%، ويقلل من التكلفة الإجمالية للعملية بمقدار 80%، ويقلل من مقدار أدوية التخدير العام للمريض، حيث إن المرضى الذين يتعرضون لهذا النوع من الكسور تتراوح أعمارهم من عمر سنة وأربعة أشهر لعمر أربع عشرة سنة.

ولفت إلى أن كسر المرفق لدى الأطفال يعد من أكثر الكسور شيوعا بمعدل 404 حالات سنويا، منها 75% من الحالات تأتي خارج أوقات الدوام الرسمي مما يستوجب التدخل الجراحي في أوقات متأخرة من الطاقم الطبي المناوب، ويعد هذا الجهاز هو أول جهاز تم تطويره وتصميمه بالكامل في جامعة سعودية 100% وتسجيل براءة الابتكار له في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص جراحة العظام، لافتا إلى أن الاختراع يتماشى مع توجه الرؤية الوطنية 2030، في مجال تطوير الأجهزة الطبية والجراحية، منوها إلى أنه بصدد تطوير ثلاثة أجهزة طبية أخرى بمختلف التخصصات الدقيقة.

من جانبه ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. عبدالله الربيش، أن اختراع الدكتور سليمان الشمري أحد الأمثال القريبة التي من شأنها أن تحول إحدى العمليات المعقدة إلى بسيطة مختصرة بذلك الجهد والمال وبأفضل النتائج وبأعلى جودة متمنيا التوفيق له وللجميع.

كما نوه وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للابتكار وريادة الأعمال د. عمر المعمر إلى أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسعى إلى تعزيز بيئة الابتكار ودعم المخترعين من منسوبي الجامعة في كافة المجالات.