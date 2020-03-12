شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» ترصد عدة ملاحظات بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيّال وعدد من أعضاء المجلس والمختصين بالهيئة، أمس، عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية. وشملت الزيارة السجن العام بالمنطقة، حيث تجول الوفد في أرجائه بحضور نائب مدير السجون بالمنطقة العقيد عبدالله الرويلي ومدير سجن عرعر الرائد عيسى الرشيدي، واطلع على العنابر ونوعية الخدمات المقدمة للنزلاء، وتم الالتقاء بالسجناء والاستماع لهم للوقوف على مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة وفقاً للأنظمة.

كما زار الوفد توقيف مكافحة المخدرات بالمنطقة التقى خلالها بالعميد مشعل العتيبي، واطلع على الخدمات المقدمة للموقوفين. وزار الوفد أيضا حرس الحدود بالمنطقة والتقى باللواء محمد بن علي الزهراني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية للوقوف على عملهم الخاص بمراقبة مخالفي نظام أمن الحدود، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في هذا الشأن.

وتم خلال الزيارات التفقدية رصد عدد من الملاحظات، حيث وجه النائب فرع الهيئة بالمنطقة بمتابعتها ورفع تقرير عنها، مؤكدا حرص الهيئة على الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورصد أي قصور في هذا الشأن والعمل على معالجته، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، زار نائب رئيس الهيئة جامعة الحدود الشمالية والتقى بمدير الجامعة د. محمد الشهري، وأكد الجانبان أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجامعة وفرع الهيئة بالمنطقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان إيمانا من الجامعة بالدور الذي تقوم به الهيئة.