شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الأعمال الإنسانية والإغاثية مع بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، عددا من الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الإستراتيجية العميقة التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية وسبل تعزيزها.

وأطلع د. الربيعة السفير البريطاني خلال استقباله له بمقر المركز في الرياض أمس على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 47 دولة حول العالم خصوصا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية. وأبدى السفير كرومبتون إعجابه بالمستوى المتطور للمركز وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.