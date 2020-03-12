شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الأعمال الإنسانية والإغاثية مع بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأطلع د. الربيعة السفير البريطاني خلال استقباله له بمقر المركز في الرياض أمس على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 47 دولة حول العالم خصوصا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية. وأبدى السفير كرومبتون إعجابه بالمستوى المتطور للمركز وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث الأعمال الإنسانية
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