شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان والان نبدء بالتفاصيل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود - رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وأبناء الفقيد وهم الأمراء «عبدالله وفيصل ومحمد» وعدد من أصحاب السمو الأمراء.