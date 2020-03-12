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سلال غذائية وتمور للمحافظات اليمنية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 436 سلة غذائية في مناطق شاتا، مدهبوه، لوحص، ديشص، كوده، منودب، حمره، مطره، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 2،616 فردًا.

كما وزع المركز أول أمس 3،325 كرتونا من التمور في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث جرى توزيع 3،125 كرتونًا في مديرية ثمود، و200 كرتون في مديرية الغيضة. واستفاد من التوزيع الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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