شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية وتمور للمحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
كما وزع المركز أول أمس 3،325 كرتونا من التمور في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث جرى توزيع 3،125 كرتونًا في مديرية ثمود، و200 كرتون في مديرية الغيضة. واستفاد من التوزيع الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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