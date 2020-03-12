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العرفج: السعودية الأولى عالميًّا في مواجهة تحدي كورونا.. والقطيف تحت مجهر المحبة
جدير بالجميع هذه الأيام أن يلتزم بنصائح وزارة الصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عامل المعرفة أحمد العرفج: إن القطيف جزء من القلب، وقطعة من المملكة؛ لذا هي قطعة من وجدان بلادي.
وأضاف العرفج أن القطيف عمرها أكثر من 5000 سنة، وتضم حقولًا ومزارع، وتعتبر هي الواحة الساحلية الأخاذة، ولا تقل عن أي جزء في المملكة.
وتابع: حيا الله الشاعر القطيفي الذي قال:
قالوا القطيف فقلتُ دون تردد *** معشوقتي وأنا بها الهيمانُ
وأشار العرفج إلى أن القطيف بمثابة بوابة المملكة الشرقية، لافتًا إلى أنها ليست محاصرة، بل موضوعة تحت مجهر المحبة والحراسة الجميلة والعين الواعية.
وعن تفشي فيروس كورونا قال: “جدير بالإنسان هذه الأيام أن يلتزم بنصائح وزارة الصحة، وأن يكثر من السجود والدعاء”.
وتابع: “السعودية الأولى عالميًّا في مواجهة تحدي كورونا، وحكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ألمانيا وإيطاليا”.
وعن تعليق الدراسة أوضح العرفج: “أنا مع التعليم عن بُعد، وأنتوى أن تصبح كل دوراتي أونلاين، واليوم حضرت محاضرتين افتراضيتين”.
وندد أحمد العرفج بالشائعات التي تتردد كثيرًا عن المرض وقال: “كورونا الشائعات لا تقل خطرًا عن المرض، وسوف أموت وفي نفسي شيء من موضوع مكافحة الشائعات”.
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