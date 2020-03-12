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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. الشيخ القرني يحذر من خطورة الشائعات: تحروا مصادركم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. الشيخ القرني يحذر من خطورة الشائعات: تحروا مصادركم
لا تكن موزع بريد فاشلًا بنشر الأخبار السيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الشيخ الدكتور عائض القرني، من نشر الشائعات الذي يحدث بشكل مستمر حول العالم، مستدلًّا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.
وأضاف الشيخ القرني، خلال فيديو له عبر حسابه على موقع “تويتر”: إنه على الناس الرجوع إلى المصادر الصحيحة والأصلية، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)}.
ووجه عائض القرني رسالة لناقل المعلومة دون التأكد منها، قائلًا: لا تكن موزع بريد فاشلًا بنشر الأخبار السيئة التي تخوف الناس”، مناشدًا الجميع بزرع الأمل والتفاؤل في أرواح المحيطين.
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس وكان ضحاكًا بسامًا، لذا علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
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