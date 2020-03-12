محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها. استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-12 استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها. 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 Advertisements 02:03 AM اخر تعديل 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 02:42 AM بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها. ، استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية ،

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