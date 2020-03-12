، بعد تقرير هيئة الأرصاد .. أمانة تبوك تستعد لمواجهة الحالة المطرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - 300 عامل و 58 مُعدَّة لتصريف المياه.. والعدد يتضاعف وقت الذروة

استعدت أمانة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم بـ ٣٠٠ عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

وقامت الأمانة وبتوجيه من أمينها المهندس فارس الشفق ومباشرة من الوكيل المساعد بتوزيع ٣٠ وايت مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع ٤ شياول على نقاط تجمع المياه و٨ مضخات شيب على نقاط التجمع و١٦ مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار حيث ستباشر المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جارٍ العمل عليه من قِبل مشروعات تصريف مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت في تقريرها أمس الأربعاء ـ عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

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