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منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.
كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.
جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.مكة المكرمة مستشفى النور التخصصي فيروس كورونا الجديد
إجراء احترازي.. منع الأطفال من زيارة المرضى بـ "نور مكة"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-12
منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.
كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.
جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:16 AM
حرصًا من المستشفى على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء
منع مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من اصطحاب الأطفال إلى المستشفى أثناء مواعيد الزيارات اليومية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامتهم.
كما طالب المستشفى، الجميع بضرورة تقليل أو تأجيل زيارة المرضى المنومين، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي.
جاء ذلك من مبدأ حرص إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على سلامة المرضى والمراجعين على حدٍ سواء، ومن باب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وقد تم تحديد مواعيد زيارة المرضى المنومين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.
، إجراء احترازي.. منع الأطفال من زيارة المرضى بـ "نور مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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