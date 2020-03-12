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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إغلاق المتاجر فيروس كورونا الجديد إيطاليا
إيطاليا تغلق جميع المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدلياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-12
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:35 AM
في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا بالبلاد
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".
، إيطاليا تغلق جميع المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات ،
المصدر : الخليج 365
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