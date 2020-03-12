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عدن - ياسمين التهامي - حدد مختصون في التغذية 6 مشروبات تساعد على التخلص من مشكلة انتفاخ المعدة، والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص وتسبّب ألماً وقلقاً، وتكون غالباً بسبب الإفراط في الأكل والشرب.

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وداعًا لانتفاخ المعدة وآلام الجهاز الهضمي .. اخلط الماء مع هذه النبتة واشرب لتتخلص من معاناتك إلى الأبد



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وأوضح المختصون وفقاً لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن انتفاخ المعدة قد يكون علامة على وجود حالة صحية أكثر خطورة، وعادة ما يعالج عن طريق إجراءات بسيطة في نمط الحياة مثل تجنب الأطعمة الغازية والتي يمكن أن تؤدي لتفاقمه.

وإليكم 6 مشروبات تساعد في التخلص من انتفاخ المعدة:

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شاي النعناع: يحتوي النعناع على خصائص استرخاء العضلات، والتي تساعد على إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في علاج بعض التشنجات والأوجاع الناتجة عن مشاكل في الجهاز الهضمي.

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ماء جوز الهند: يساعد على تنظيم مستويات الإلكتروليت ويبقي مستويات السوائل منتظمة في أجسامنا، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد علاجاً فعالاً لانتفاخ المعدة.

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الماء: يظن الكثيرون أن شرب الكثير من الماء أحد أسباب انتفاخ المعدة، وهو اعتقاد خاطئ، فالجسم يقوم بإعادة السوائل حين لا يحصل على ما يكفيه منها، لذا فإن زيادة كمية الماء يساعد في التخلص من السوائل بدلاً من حبسها داخل الجسم.

الماء مع الليمون: يساعد هذا الخليط في هضم الطعام بشكل أفضل، كما يمتص المزيد من العناصر الغذائية.

شاي الزنجبيل ببذور الشمر: تناول كوب من هذا المشروب بعد وجبة دسمة يساعد في تقليل عسر الهضم وتقليل انتفاخات البطن، فهذا النوع من الشاي يزيد الشعور بالشبع والامتلاء ويمنع المبالغة في إفرازات الأمعاء.

مخفوق الأفوكادو والموز: نصح أخصائيو التغذية بتناول مخفوق مكون من نصف حبة أفوكادو ونصف موزة مع معلقتين كبيرتين من الكاكاو وربع كوب من حليب جوز الهند العادي؛ حيث يساعد هذا المخفوق على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.