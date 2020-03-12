وزارة الصحة تحذر و تمنع التجمعات التي تزيد على هذا العدد .. لهذا السبب !

︎ . شدّدت وزارة الصحة على تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصاً، إضافة إلى تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال عدوى فايروس كورونا المستجد.

وحذرت الوزارة من إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصاً، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين.





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