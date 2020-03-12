︎
.
كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء الجندي أول في حرس الحدود بمحافظة رفحاء، عبدالعزيز الشمري بعد إنقاذه امرأة وأولادها من حـادث مروري.
وقام الشمري، كما ظهر في مقطع فيديو تدوول يوم الواقعة، بوضع سيارته بعرض الطريق أمام سيارة أخرى مسرعة لكي يعطي الفرصة لامرأة وأولادها للمرور بسلام عبر الطريق السريع.
وأشاد أمير الحدود الشمالية بما قام به المواطن، فيما عبر “الشمري” عن شكره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر “وضع سيارته أمام سيارة مسرعة”.. تكريم عسكري أنقذ امرأة وأولادها من حـادث (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.