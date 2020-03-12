“وضع سيارته أمام سيارة مسرعة”.. تكريم عسكري أنقذ امرأة وأولادها من حـادث (فيديو)

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كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء الجندي أول في حرس الحدود بمحافظة رفحاء، عبدالعزيز الشمري بعد إنقاذه امرأة وأولادها من حـادث مروري.

وقام الشمري، كما ظهر في مقطع فيديو تدوول يوم الواقعة، بوضع سيارته بعرض الطريق أمام سيارة أخرى مسرعة لكي يعطي الفرصة لامرأة وأولادها للمرور بسلام عبر الطريق السريع.

وأشاد أمير الحدود الشمالية بما قام به المواطن، فيما عبر “الشمري” عن شكره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة.



