فرع «التنمية الاجتماعية» بالرياض ينظم برنامجين بشأن «التوحد» و«كورونا»

نظَّم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجين تثقيفيين، بالتعاون مع بعض الفرق التطوعية، وحضور نحو (200) من أهالي الحالات وموظفات المركز وبعض المختصين في هذا المجال.

وخلال البرنامج الأول، تناولت المدربة منيرة الغامدي، الاضطراب الغامض أو ما يُعرف بـ«التوحد»، وتناول عدة محاور منها التعريف بتاريخ التوحد، وخصائص المصابين به، ونسبة انتشاره، والتعريف بنظريات التوحد والفرق بينه، وباقي الاضطرابات والإعاقات.

وقدَّمت الغامدي، شرح الطريقة المثلى لكيفية احتواء أطفال التوحد، وأهم أساليب العلاج المستخدمة معه.

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وفي اليوم الثاني للبرنامج الأول، تناولت «الغامدي» تجربتها الشخصية مع طفلها المتوحد، وكيفية تعاملها معه وتجاوزها الصعوبات، مع التعريف بأبرز الدراسات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أطفال اضطراب التوحد.

وعقد البرنامج الثاني، بعنوان «الوقاية من فيروس كورونا الجديد»، وقدمته الدكتورة نسرين محمد؛ حيث ألقت الضوء على فيروس كورونا المستجد، وشرحت أعراضه وطرق الوقاية منه. وفي ختام البرنامج، تم فتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الأهالي والموظفات والحضور.

يشار إلى أن هذه البرامج تهدف في مجملها إلى تزويد المشاركين والأهالي بالمعارف والخصائص، وأساليب التدخل العلاجي لأطفال اضطراب طيف التوحد، وتثقيف الكادر العامل في المركز.