يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.. تعرف على شروط وإجراءات برنامج دائم للمنح الغير مستردة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، عددًا من المنتجات التمويلية لدعم وتمويل القطاعات غير الربحية لتخدم استدامة المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا القطاع منها برنامج «دائم».

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن منتج «دائم» التمويلي هو برنامج تنموي تم بشراكة استراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.

ما أهداف برنامج «دائم»؟

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أن «دائم» يهدف لتحفيز الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردة بشروط وضوابط محدده؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت لها يمكنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها.

كما بيَّن البنك، أن فئة المستهدفة من البرنامج هي المشاريع الاستثمارية الجديدة أو تطوير القائمة؛ بهدف توليد عائد دوري مناسب يسهم في تغطية النفقات التشغيلية للجهة المستفيدة وينوع مصادر الدخل لديها؛ بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية.

النطاق التمويلي للبرامج

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يقوم بتمويل 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع؛ بما لا يتجاوز 4 ملاين ريال ضمن برنامج «دائم».

وأشار البنك، في التعريف بالبرنامج، إلى أن وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقدم دعمًا بنسبة 25% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع؛ بما لا يتجاوز مليون ريال منحًا غير مستردة، فيما تلتزم الجمعية واللجنة طالبة التمويل بتوفير ما لا يقل عن 25% من إجمالي تكلفة الاستثمارية للمشروع.

ما مدد عقد التمويل المتاحة؟

ويتيح بنك التنمية الاجتماعية، ضمن برنامج «دائم» للمشاريع الجاهزة للتشغيل، مدة تمويل بفترة أقصاها 90 شهرًا بفترة سداد أقصاها 84 شهرًا بأقصى فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، بينما المشروعات التي ما زالت تحت التأسيس فيتيح لها تمويل بفترة أقصاها 109 أشهر بفترة سداد أقصاها 84 شهرًا بأقصى فترة سماح تصل إلى 18 شهرًا.

وأكد البنك، أن الجهة المستفيدة تعتبر متأخرة عن السداد (متعثرة) إذا مر على تاريخ استحقاق القسط مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، ويحق للبرنامج المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقه.

وشدَّد بنك التنمية الاجتماعي، على أن الجهة المستفيدة تلتزم بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها في اتفاقية التمويل، كما يتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البرنامج، ويتم صرف دفعات التمويل بإحدى طريقتين إما لصالح حساب الجمعية مباشرة، أو لحساب المتعهدين والموردين، أو بالطريقتين معًا طبقًا لما يراه البرنامج.

الشروط العامة اللازم توافرها في الجهة الراغبة في التمويل

واشترط برنامج «دائم» لدعم وتمويل المؤسسات والجمعيات العاملة في القطاعات غير الربحية لإمكانية استفادتها من التمويل، الذي يقدمه البرنامج عبر بنك التنمية الاجتماعي، الشروط التالية:

- أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- أن يكون مضى على تسجيلها سنتان على الأقل.

- أن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل.

- أن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.

- أن تلتزم بتوفير كل متطلبات التمويل التي يطلبها البرنامج.

متطلبات التمويل

أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة.

أن يكون المشروع المراد تمويله ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.

أن تكون عائدات المشروع تسهم بشكل مباشر في دعم استدامة الجهة طالبة التمويل.

إرفاق موافقة أصحاب الصلاحية في الجهة طالبة التمويل.

توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.

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توفير الضمانات اللازمة.

متطلبات التقديم

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من المستندات التالية:

- ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.

- قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على تأسيس المشروع المطلوب.

- إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البرنامج.

- إرفاق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

- بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع تقديم السير الذاتية لهم.

- القوائم المالية المعتمدة.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

- صك ملكية / عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.

- أي مستندات إضافية يطلبها البرنامج.

الضمانات اللازم تقديمها

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن الجهة طالبة التمويل تلتزم بتقديم كل أو بعض الضمانات (حسبما يقبله البنك) التالية للبنك، مشيرًا إلى أن للبنك الحق في قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة، ومنها سندات دفع لأمر البنك في حالة عدم كفاية الضمانات المقدمة.

وأول الضمانات، التي تلتزم الجهة طالبة التمويل بتقديمه للبنك هو رهن المشروع الممول وأصوله؛ بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة، أما الضمان الثاني في حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع فعلى الجهة- مقابل التمويل-ت قديم أحد الضمانات التالية:

- رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل.

- رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل.

- ضمان مالي يغطي قيمة التمويل.

- كفالة شخصية (غرم وأداء).

يمكنك التقديم (من هنا)

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