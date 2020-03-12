أمير الجوف يستعرض أعمال البنية التحتية بسكاكا وخطة تطوير «القريات»

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم، وفريق العمل المرافق له.
وعقد أمير المنطقة اجتماعًا بشأن تسليم (6) مصانع جاهزة بـ«واحة مدن» بسكاكا، والمعلن عن تسليمها في أبريل المقبل، كما تم استعراض مشروع أعمال البنية التحتية بسكاكا، وخطة تطوير مدينة القريات اللوجستية.
وخلال الاجتماع أبدى السالم، استعداد هيئة المدن الصناعية لرعاية مهرجان الزيتون الدولي بالجوف رعاية ذهبية، والتنسيق عبر القنوات الرسمية مع سفارات الدول التي تملك نشاط زراعة وإنتاج الزيتون لتقديم دعوات رسمية للحضور والمشاركة في المهرجان، ومخاطبة القطاعات الشريكة مع «مدن» لعقد ورش عمل في المهرجان عن الصناعات المتعلقة بالزراعة.
كما استعرض الاجتماع بحث إيجاد علاقة تكاملية مع مشروعات الطاقة في المنطقة، وكذلك تشكيل فريق عمل بين الإمارة و«مدن» للتنسيق المستمر، وتمنى أمير المنطقة التوفيق لهيئة «مدن» في تنفيذ مشروعاتها في المنطقة، مؤكدًا تذليل جميع العقبات لضمان تسليم المنتجات في وقت قياسي.
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